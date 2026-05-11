Deux longs week-ends de travaux au carrefour des Quatre Bras de Tervueren

Des travaux auront lieu sur les bretelles d’entrée et de sortie du carrefour des Quatre Bras de Tervueren, le long du ring de Bruxelles (R0), durant les longs week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte, signale l’Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) sur son site internet. Les conducteurs seront déviés via les échangeurs de Groenendaal (Hoeilaart) et de Wezembeek-Oppem.

Du jeudi 14 mai à 06h00 au dimanche 17 mai vers 18h00, des travaux auront d’abord lieu sur les bretelles d’entrée et de sortie du ring intérieur (en direction de Waterloo). Les automobilistes en provenance de Zaventem et souhaitant se rendre à Bruxelles ou à Tervueren ne pourront pas emprunter la bretelle de sortie pour rejoindre l’avenue de Tervueren via le carrefour des Quatre Bras. Ils devront faire un détour par Groenendaal, où ils pourront effectuer un demi-tour, pour ensuite quitter le ring extérieur (vers Zaventem) à hauteur des Quatre Bras et ainsi rejoindre l’avenue de Tervueren.

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Les personnes venant de Bruxelles par cette même avenue de Tervueren ne pourront pas utiliser la bretelle d’entrée en direction de Waterloo ou de l’E411. Ils devront d’abord prendre le ring extérieur jusqu’à la sortie Wezembeek-Oppem afin d’y effectuer un demi-tour. Il ne sera pas non plus possible de rejoindre le ring intérieur depuis l’avenue Baron Albert d’Huart.

Durant le week-end de la Pentecôte, du samedi 23 mai à 06h00 au lundi 25 mai à 22h00, des inspections auront lieu sur les bretelles d’entrée et de sortie du ring extérieur. La chaussée y sera ouverte afin de permettre l’inspection du tunnel sous-jacent. Après les inspections, la voirie sera remise en état. Le scénario de l’Ascension se répétera alors, mais de manière inversée.

Les automobilistes en direction de Zaventem ne pourront pas quitter le ring via les Quatre Bras. Ils devront aller jusqu’à Wezembeek-Oppem, où ils pourront faire demi-tour et ensuite rejoindre le carrefour et l’avenue de Tervueren via le ring intérieur. Ceux qui viennent de Tervueren et souhaitent se diriger vers Zaventem seront invités à se rendre jusqu’à Groenendaal pour y effectuer un demi-tour et rejoindre le ring extérieur.

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Ces déviations entraîneront la formation de files aux entrées et sorties d’autoroute ainsi que sur les voiries secondaires et locales des environs, prévient le Centre flamand du trafic, qui conseille d’éviter ces axes en voiture.

Belga