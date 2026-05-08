Travaux autour de la station Beekkant : le bus 87 dévié pendant un an

En raison de travaux de réaménagement autour de la station Beekkant, la ligne de bus 87 est déviée entre les arrêts Joseph Baeck et Gare de l’Ouest pour une durée d’environ un an.

Dès le lundi 11 mai 2026 jusqu’en avril 2027, le terminus Beekkant ne sera plus desservi. La correspondance avec les lignes de métro 1, 2, 5 et 6 s’effectuera à la Gare de l’Ouest.

Ces travaux, menés par la commune de Molenbeek, visent à améliorer les espaces publics autour de la station et à créer un nouveau terminus de bus plus accessible et confortable.

À Gare de l’Ouest, les bus 87 utiliseront les arrêts de la ligne 86 situés devant l’entrée principale de la station.