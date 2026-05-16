Un agent pénitentiaire de la prison de Haren placé sous mandat d’arrêt

Un agent pénitentiaire de la prison de Haren a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction bruxellois dans le cadre d’une enquête pour détention et vente de stupéfiants ainsi que pour corruption publique, a indiqué samedi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Sudinfo.

Selon le ministère public, l’homme est soupçonné d’avoir introduit clandestinement des téléphones portables dans l’établissement pénitentiaire et d’y avoir consommé de la drogue en présence de détenus. L’enquête porte sur des faits liés au cannabis et à la cocaïne.

“La chambre du conseil a ordonné son maintien sous les liens du mandat d’arrêt en milieu carcéral. L’enquête se poursuit“, a précisé le parquet de Bruxelles.

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D’après Sudinfo, l’agent pénitentiaire travaillait au quartier femmes de la prison de Haren. Il aurait fait entrer des stupéfiants et des téléphones dans l’établissement en échange de faveurs sexuelles. Le quotidien ajoute que ce sont des détenues qui ont dénoncé les faits à la direction de la prison, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Cette affaire intervient quelques mois après une autre enquête visant des membres du personnel de la prison de Haren. En septembre dernier, douze agents pénitentiaires avaient été interdits d’accès à l’établissement dans le cadre d’une enquête pour corruption liée à l’introduction de téléphones portables et de drogue en prison. Trois personnes avaient alors été placées sous mandat d’arrêt.

Belga – Photo : Belga Image