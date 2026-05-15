Quel avenir pour la deuxième journée sans voitures à Bruxelles ?

Dans l’accord de majorité du nouveau gouvernement bruxellois, il a été décidé qu’une deuxième journée sans voiture aura lieu à partir de 2027, mais sa potentielle date a créé la polémique.

“La Région travaillera, à partir de 2027, à une seconde journée sans voiture annuelle lors du dimanche de la semaine de la fête de l’Iris.“, peut-on lire dans cet accord. Lotte Stoops (Groen), vice-présidente du Parlement bruxellois, a annoncé dans une interview à nos confrères de Bruzz que celle-ci aura lieu le 9 mai 2027, date qui coïncide avec la fête des Mères et la fin des congés francophones.

■Reportage de Mael Arnoldussen, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli

Une déclaration qui a provoqué une levée de boucliers autant dans la majorité que dans l’opposition. “Le dimanche qui suit le 8 mai, c’est généralement la période des congés scolaires pour les écoles francophones (…) les gens qui voudront rentrer de vacances, d’un court séjour, d’un week-end, devront attendre aux portes de Bruxelles pour pouvoir rentrer chez eux le dimanche. Ce n’est quand même pas très sérieux“, souligne le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (LB).

“À force de vouloir imposer des mesures sans tenir compte de la réalité des familles, des déplacements et des commerçants, on finit surtout par braquer les gens contre la mobilité alternative. Si l’objectif est réellement de faire évoluer les comportements, il est essentiel de tenir compte de la réalité sociale et économique. Il est encore temps de changer cette date !“, explique le député Marc-Jean Ghyssels (PS). Dans les opposants, la Fédération Horeca pointe aussi l’impact économique redouté sur les établissements de la capitale si une deuxième journée sans voiture devait avoir lieu.

►Lire aussi | Journée sans voiture: quel a été l’impact sur la pollution de l’air ce dimanche ?