Journée sans voiture: quel a été l’impact sur la pollution de l’air ce dimanche?

Il y avait moins de monde cette année dans la capitale pour profiter de la journée sans voiture, mais l’impact reste tout aussi positif selon Bruxelles Environnement.

Ce dimanche, l’arrêt du trafic a permis, une nouvelle fois, d’améliorer la qualité de l’air. La concentration de plusieurs polluants a nettement baissé, se réjouit Bruxelles Environnement. “À la station Régent par exemple, les concentrations de monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2) ont baissé respectivement de 94 et 79% par rapport à un dimanche moyen“, communique l’organisme. Par rapport à un jour de semaine moyen, “les concentrations de NO et de NO2 ont fondu respectivement de 97 et 86%“.

Bruxelles Environnement remarque également une diminution massive du bruit dans la capitale, surtout près des autoroutes : à proximité de l’E40 à Woluwe-Saint-Lambert et de l’E411 à Auderghem, une diminution de la pression acoustique de 99 % a été enregistrée. Dans plusieurs quartiers, comme celui de la rue Guillaume Tell à Saint-Gilles, de la chaussée de Wavre à Auderghem et de l’avenue Houba de Strooper à Bruxelles, la pression acoustique a diminué de 50 à 84 %.

Selon des chiffres récents de l’Agence européenne pour l’Environnement, la pollution de l’air est responsable de milliers de décès prématurés chaque année en Belgique (4.150 morts dus aux particules fines en 2022 et 1230 à cause du NO2). Heureusement, entre 2018 et 2024, les concentrations annuelles ont baissé de 7 % par an en moyenne.

La pollution sonore peut causer “des maladies cardio-vasculaires, du diabète de type 2, des problèmes de sommeil, de concentration, ou encore des troubles de l’apprentissage“, liste Bruxelles Environnement. L’institution rappelle aussi que le bruit des transports a causé une perte de 5.400 années de vie en bonne santé, soit environ quatre mois de vie saine perdus par personne.

Malgré les bénéfices sur la santé, il faut noter les 144 interventions médicales des pompiers lors de cette journée sans voiture et le décès d’une fillette de 10 ans, après une lourde chute à Forest.

M.D. – Photo : Belga Image