Journée sans voiture : les pompiers de Bruxelles sont intervenus 144 fois

Les pompiers de Bruxelles ont procédé à un total de 144 interventions médicales dimanche entre 9h30 et 19h00, à l’occasion du dimanche sans voitures, ont-ils indiqué. Parmi ces interventions, vingt-deux l’ont été sur la voie publique, principalement pour des chutes à vélo ou en trottinette.

Ce chiffre est en baisse par rapport au dimanche sans voitures du 22 septembre 2024, lorsque les pompiers avaient comptabilisé 206 interventions, dont 43 sur la voie publique. En outre, les pompiers déplorent une personne décédée.

La police avait indiqué en fin d’après-midi qu’une fillette de 10 ans a succombé à ses blessures à Forest après une lourde chute à vélo.

Les pompiers bruxellois ont mobilisé dimanche un total de 29 ambulances, 5 P.I.T. (ambulance avec infirmier(ère) spécialisé(e)) et 9 S.M.U.R. d’hôpitaux bruxellois différents. La Croix-Rouge était également présente de manière préventive lors d’évènements locaux.

22 septembre 2025 - 06h42
Modifié le 22 septembre 2025 - 06h42
 

