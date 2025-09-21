Une fillette de 10 ans décède après une chute à vélo à Forest
Un enfant de 10 ans est décédé dimanche à Forest après une lourde chute à vélo, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi en fin d’après-midi.
Selon les informations de la police, il s’agit d’une fille qui descendait l’avenue Victor Rousseau à Forest. La fillette n’est pas parvenue à freiner et a chuté. L’enfant est décédée de ses blessures sur place. La police précise que la famille, présente sur les lieux de l’accident, a été prise en charge par les services de secours.
Belga