Une majorité des Bruxellois souhaite plus de journées sans voiture

La plupart des habitants de la Région bruxelloise (63 %) sont en faveur de l’instauration de plus de journées sans voiture dans leur ville, selon un nouveau sondage commandé par l’asbl Les chercheurs d’air et dont les résultats sont publiés dimanche à l’occasion de la journée sans voiture.

Dans le détail, 17% des sondés pensent qu’il faudrait créer au moins deux journées sans voiture par an; 25% sont favorables à au moins quatre journées sans voiture par an et 21% soutiennent au moins douze journées sans voiture par an. Le soutien à au moins une journée sans voiture supplémentaire se retrouve chez les femmes comme chez les hommes mais aussi chez les automobilistes comme chez les personnes qui n’ont pas de voiture ou encore chez les parents comme chez les personnes qui n’ont pas d’enfant, souligne l’association. Seules les personnes de plus de 55 ans sont un peu moins nombreuses (47%) à soutenir la création de plus de journées sans voiture.

► Lire aussi | Elke Van den Brandt voudrait organiser quatre journées sans voiture par an à Bruxelles

La mise en place de nouvelles journées sans voiture pourrait se faire assez facilement, selon l’asbl. Ces nouvelles journées pourraient par exemple être liées à des journées festives ou sportives qui restreignent déjà grandement le trafic routier, comme la fête de L’Iris ou les 20km de Bruxelles.

Belga

21 septembre 2025 - 14h04
Modifié le 21 septembre 2025 - 14h04
 

