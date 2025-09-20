Elke Van den Brandt voudrait organiser quatre journées sans voiture par an à Bruxelles

Elke Van den Brandt (Groen) souhaite que la capitale organise quatre journées sans voiture chaque année, indique samedi le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité. Cette dernière souhaite dès lors aborder cette question avec les communes bruxelloises.

L’édition 2025 de la journée sans voiture aura lieu demain/dimanche à Bruxelles. “Le Dimanche sans voiture est toujours une fête. On sent que la ville respire : les enfants jouent dans la rue, les gens se rencontrent enfin, il y a du calme et de l’air. Pourquoi limiter ce bonheur à une seule journée ?”, explique Elke Van den Brandt. Outre le traditionnel Dimanche sans voiture pendant la Semaine de la Mobilité en septembre, Mme Van den Brandt envisage par exemple un dimanche supplémentaire en été, un autre en automne et un troisième au printemps. “La fête de l’Iris, la fête de la Région Bruxelloise, s’y prête parfaitement : si nous rendons alors les rues aux habitants et aux commerçants, tout le monde pourra profiter pleinement de cette journée où nous célébrons Bruxelles”, poursuit la ministre bruxelloise.

Des discussions avaient déjà eu lieu avec les bourgmestres des 19 communes bruxelloises à ce sujet. “L’idée d’introduire plus d’un Dimanche sans voiture avait déjà reçu un accueil très favorable”, souligne le cabinet Van den Brandt. Par l’intermédiaire de la conférence des bourgmestres, la ministre souhaite dès lors rediscuter de cette question avec les communes et examiner avec elles comment ces trois journées sans voiture supplémentaires pourraient se concrétiser.

Belga