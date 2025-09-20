Parkings, transports en communs et activités : voici un guide pratique pour ce dimanche sans voiture

Le dimanche sans voiture revient ce 21 septembre. L’événement bouclera la Semaine de la Mobilité, avec pour thème cette année “la mobilité pour tous”.

Ce dimanche 21 septembre rime avec le retour de la journée sans voiture. Si certaines règles sont à respecter, des festivités seront au rendez-vous. BX1 fait le point.

Horaires

Le dimanche sans voiture, qui marque également l’arrivée de l’automne se déroule de 9h30 à 19h. Ainsi, la fermeture et la réouverture de la Région se feront progressivement, avec notamment le placement de barrières. Cela pourrait entraîner des embarras de circulation, avant ou après ces heures. Le ring de Bruxelles restera ouvert à la circulation, mais les sorties pour accéder au territoire de la Région seront fermées. Pour ceux qui auraient besoin de leur véhicule ce jour-là, une dérogation devait être introduite avant le 17 septembre.

Exceptions et dérogations

La journée sans voiture concerne presque tous les usagers de la route. Transports en communs, taxis, autocars, services de secours, PMR munies de la carte, corps diplomatique et véhicules d’utilité publique sont autorisés. Des dérogations étaient également délivrées à ceux qui ont besoin de leur voiture ce jour-là. Mais il est désormais trop tard pour en faire la demande, la date limité était le 17 septembre.

La vitesse maximum est limitée partout à 30 km/h.

Parkings accessibles

Si vous avez prévu de vous rendre à Bruxelles en voiture, il est possible de la stationner dans plusieurs parkings ouverts pour l’occasion :

Transports en commun

Pour se rendre à Bruxelles, la SNCB propose des billets à 8€ aller/retour depuis n’importe quelle gare belge. Dans la capitale, les véhicules de la Stib et de De Lijn seront accessibles gratuitement à Bruxelles. Concernant la Stib, un renfort est prévu sur la plupart des lignes de métro, de bus et de trams.

Métro : Sur toutes les lignes, un métro toutes les 6’30 minutes entre 13h et 19h. Avant 13h, le métro circule suivant l’horaire du samedi au lieu du dimanche.

Tram : Toutes les lignes circulent suivant l’horaire du samedi.

Renforts supplémentaires :

Lignes 7 et 25 : un tram toutes les 7’30 minutes entre 11h et 20h

Lignes 39 et 44 : un tram toutes les 12 minutes entre 11h et 20h

Lignes 8, 81 (entre Flagey et Montgomery), 92 et 93 : un tram toutes les 10 minutes entre 11h et 20h

Lignes 81 (entre Marius Renard et Barrières) : un tram toutes les 8 minutes entre 10h et 20h

Bus

Les lignes de bus circulent suivant l’horaire du samedi, à l’exception de la ligne 12. La ligne de bus 76 est desservie.

Un bus navette circule entre le Parking C et la station de métro Heysel de 9h30 à 19h. Un bus circule toutes les 10 minutes de 11h à 18h et toutes les 20h minutes de 9h30 à 11h et de 18h à 19h.

Renforts supplémentaires :

Ligne 12 : un bus toutes les 15 minutes dès 8h du matin

Ligne 20 : un bus toutes les 10 minutes de 11h à 19h30

Lignes 49 et 53 : un bus toutes les 12 minutes de 9h à 19h

Activités liées à la mobilité

Le dimanche sans voiture, c’est aussi l’occasion de participer à diverses activités autour de la mobilité. Bruxelles Mobilité donne rendez-vous place De Brouckère, de 11h à 18h pour découvrir ses actions. Au programme : visionnage de vidéos, petit concours avec des goodies à gagner. pour visionner des vidéos, tester vos connaissances ou encore gagner des goodies. Au même endroit, vous pourrez participer à la promenade “Women’s Bike Ride” organisée par des femmes, pour les femmes afin de visibiliser celles-ci dans l’espace public et demander des villes plus inclusives.

Le village mobilité posera ses valises à Etterbeek, place Van Meyel de 10h à 17h avec des stands d’information et de sensibilisation, des animations ludiques pour les enfants, et enfin, des foodtrucks pour placer cette journée sous le signe de la convivialité et de la fête.

D’autres activités auront lieu dans les communes bruxelloises. Celles-ci sont à découvrir sur le site de la semaine de la mobilité.

Brocantes, braderies, festival et patrimoine

Au-delà des activités liées à la journée sans voiture, la capitale vous propose ce week-end, de nombreuses brocantes où dénicher la perle rare.

Brocante rue de Flandre : Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre

La Braderie du Midi : Samedi 20 septembre de 9h à 17h – Thème : arômes, saveurs & senteurs

Châtelain sous Oxygène : Dimanche 21 septembre de 9h à 19h – plus de 350 exposants

Brocante Parachute : Dimanche 21 septembre de 9h à 19h – place Charles Graux à Ixelles

Ce week-end, les Heritage Days ouvrent les portes de près de 200 lieux habituellement fermés. Cette édition met à l’honneur l’Art Déco et l’ambiance des années 20 bruxelloises. De l’Hôtel Aerens aux jardins Van Buuren, il y en aura pour tous les goûts.

Et avant de faire une promenade en vélo le dimanche à l’occasion de la journée sans voiture, il est essentiel de prendre des forces. Pour cela, le Vegan Street Festival Brussels revient ce samedi, au niveau du marché aux Poissons. Un festival en plein air qui célèbre la vie vegan, avec notamment des vendeurs locaux et de la musique.

Code de la route

Durant la journée sans voiture, le code de la route reste d’application. En effet, certains véhicules continuent de circuler (ambulance, pompiers, etc.). Les piétons et les cyclistes sont invités à suivre le code de la route en tout temps et ne peuvent pas circuler dans les tunnels.

