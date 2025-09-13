La Maison Pelgrims, joyau de Saint-Gilles, rouvre après deux ans de travaux

Après deux ans de travaux, la commune de Saint-Gilles a rouvert la Maison Pelgrims, hôtel de maître classé, restauré pour près d’un million d’euros afin de préserver et valoriser son patrimoine exceptionnel.

La commune de Saint-Gilles a officiellement rouvert vendredi la Maison Pelgrims, joyau architectural classé, après deux années de travaux. L’hôtel de maître, construit en 1905 par Adolphe Pirenne pour la famille Colson puis remanié en 1927 par l’architecte Fernand Petit à la demande d’Eugène Pelgrims, retrouve ainsi toute sa splendeur. Propriété communale depuis 1963, le bâtiment abrite depuis les années 2000 le service communal de la Culture.

Entamé en octobre 2023, le chantier a été financé pour près d’un million d’euros, dont 372.568 euros de subvention régionale. Les interventions ont porté sur les installations électriques, les plafonds, planchers et escaliers, le jardin d’hiver, les boiseries ainsi que l’ensemble du dispositif de sécurité incendie. “La rénovation de ce joyau architectural a mobilisé des techniques et savoir-faire très spécifiques et un suivi rigoureux afin que le caractère patrimonial soit préservé et valorisé“, a souligné l’échevine des Propriétés communales Loes Salomez (Groen). La coupole et les vitraux Art déco du jardin d’hiver, les marbres de la salle d’eau et l’escalier central en chêne ont notamment retrouvé leur éclat.

Plusieurs trésors découverts

Cette restauration a également révélé de multiples trésors insoupçonnés. Les artisans ont mis au jour des frises décoratives jusque-là invisibles, des portes dissimulées derrière des cloisons, ainsi que plusieurs meubles encastrés oubliés. Dans une ancienne pièce de service, un double évier, caché depuis un quart de siècle, a été découvert intact. Ces trouvailles, préservées et documentées, enrichissent encore la compréhension de l’histoire domestique et de l’ingéniosité des architectes de l’époque, confirmant le caractère exceptionnel de la demeure.

“Ce projet rassemble nos priorités pour la culture à Saint-Gilles: qualité des infrastructures, rénovation et rayonnement du patrimoine“, a déclaré le bourgmestre Jean Spinette (PS). “Nous sommes fiers de rendre ce patrimoine exceptionnel à la population, dans le respect de son histoire, tout en l’ouvrant à la création contemporaine“, a-t-il ajouté.

“La réouverture de la Maison Pelgrims est un moment vraiment particulier pour nous et pour tous les artistes saint-gillois et saint-gilloises“, a souligné l’échevin de la Culture Francesco Iammarino (Ecolo). La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit), a salué une “revitalisation urbaine” comparable aux récentes rénovations du parc Paulus ou du Parvis de Saint-Gilles. “J’aime beaucoup le côté éclectique de ce bâtiment. Oui, d’une pièce à l’autre on passe d’un style à l’autre“, a-t-elle observé.

Plusieurs courants architecturaux

Cet éclectisme, typique de l’Europe du XIXe siècle, puise dans plusieurs courants architecturaux. La Maison Pelgrims en offre une illustration singulière: elle marie un hôtel de maître de style néo-Renaissance flamande à des apports Art nouveau, puis Art déco lors des transformations de 1927. Le grand escalier en chêne, qui date de 1905, voisine avec les vitraux bleus et la coupole géométrique du jardin d’hiver, tandis que la salle de réception richement moulurée côtoie des marbreries et un bow-window aux lignes plus modernes.

La demeure, classée patrimoine protégé depuis 2021, conserve donc ce grand escalier orné de chérubins, une salle de réception au plafond sculpté et un bow-window remarquable. Autour, le parc Pierre Paulus prolonge l’histoire d’un jardin paysager jadis privé.

La Maison Pelgrims, désormais équipée d’un espace de création numérique, accueillera à nouveau artistes en résidence, expositions et conférences. Un programme festif accompagne la réouverture: visites guidées lors des journées du Patrimoine le 20 septembre, rencontre avec Saskia Pelgrims de Bigard pour les journées du Matrimoine le 27, ou encore cabaret le 26.

Belga – Photo : Belga Image