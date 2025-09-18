Semaine européenne de la mobilité : les transports bruxellois sont-ils inclusifs ?

Du 16 au 22 septembre, c’est la Semaine européenne de la mobilité. Cette initiative annuelle de la Commission européenne met en avant les modes de déplacement durables et montre comment la mobilité peut être plus verte, plus intelligente et plus équitable.

Sous la devise “Mobilité pour tous”, la Belgique et l’Europe passent à la vitesse supérieure : vers une mobilité durable pour tous les citoyens. L’occasion pour nous de suivre Hatim Haddad dans plusieurs transports publics bruxellois. Si certaines choses ont été mises en place et fonctionnent très bien pour les personnes en situation de handicap à Bruxelles, d’autres connaissent plus de problèmes.

Pour Pierre Genty, chargé de projet pour Cawab, certaines évolutions sont impératives ai niveau du réseau bruxellois. Si une amélioration est constatée avec certains chiffres, la STIB explique de son côté qu’il n’est pas facile de remplacer l’ensemble du park roulant.