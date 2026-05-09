Un deuxième dimanche sans voiture annoncé pour l’année prochaine

Bruxelles va doubler son Dimanche sans voiture.

À partir de 2027, la Région organisera deux éditions par an : l’habituelle en septembre, et une nouvelle au printemps. C’est Lotte Stoops, vice-présidente du Parlement bruxellois, qui l’a annoncé dans une interview à nos confrères de Bruzz.

La première édition printanière est déjà fixée : le dimanche 9 mai 2027, au lendemain de la Fête de l’Iris. La mesure s’inscrit dans l’accord de coalition bruxellois. La prochaine édition, elle, aura lieu le 20 septembre 2026.