Des gardiens de prison passés à tabac par un ancien détenu à la gare du Nord à Bruxelles

Les gardiens de prison rentraient chez eux mercredi matin lorsqu’ils ont été reconnus près de la gare par un ancien détenu. Celui-ci était apparemment accompagné de plusieurs personnes, qui se sont alors jetées sur les deux victimes.

Selon le Nieuwsblad, le parquet de Bruxelles n’a pas encore reçu de plainte concernant cet incident.

Belga