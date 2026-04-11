Des gardiens de prison passés à tabac par un ancien détenu à la gare du Nord à Bruxelles
Deux gardiens de la prison de Haren ont été agressés mercredi matin près de la gare du Nord à Bruxelles, a indiqué vendredi Eddy De Smedt, du syndicat libéral flamand VSOA Gevangenissen, équivalent du SLFP Prisons, confirmant une information de Het Nieuwsblad.
Les gardiens de prison rentraient chez eux mercredi matin lorsqu’ils ont été reconnus près de la gare par un ancien détenu. Celui-ci était apparemment accompagné de plusieurs personnes, qui se sont alors jetées sur les deux victimes.
Selon le Nieuwsblad, le parquet de Bruxelles n’a pas encore reçu de plainte concernant cet incident.
Belga