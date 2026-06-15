Onze arrestations dans une enquête sur un trafic international de stupéfiants

Onze personnes ont été privées de liberté lors d’une importante opération judiciaire menée le 9 juin dans le cadre d’une enquête visant une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants entre plusieurs pays européens, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

L’opération a été menée par la Police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles sous l’autorité d’une juge d’instruction, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires françaises. Six des onze personnes interpellées ont également fait l’objet d’une privation de liberté administrative pour séjour illégal.

L’enquête a été ouverte à la suite de décisions d’enquête européennes transmises par les autorités françaises. Une équipe commune d’enquête a ensuite été mise en place entre la Belgique et la France afin de lutter contre un réseau soupçonné d’organiser l’importation et l’exportation de stupéfiants entre l’Espagne et l’Italie, via notamment le territoire français. Les investigations françaises portent notamment sur l’interception d’une mule transportant une importante quantité de cocaïne.

Les investigations de la section Stupéfiants de la PJF de Bruxelles ont permis d’identifier plusieurs suspects établis dans la capitale belge et soupçonnés d’occuper des rôles importants au sein de l’organisation. Les enquêteurs ont notamment mis au jour un système reposant sur l’utilisation de véhicules équipés de caches aménagées destinées au transport de drogue à travers plusieurs pays européens.

Les perquisitions ont permis la saisie d’environ 60.000 euros en liquide, de trois véhicules, de plusieurs objets de luxe ainsi que de dizaines de téléphones portables, ordinateurs et autres supports numériques. De fausses pièces d’identité et des documents signalés ont également été découverts lors d’une perquisition, entraînant l’ouverture d’un dossier distinct.

Selon le parquet, certains suspects auraient quitté le territoire belge pour se réfugier à l’étranger. Les auditions sont en cours et l’enquête se poursuit.

Belga