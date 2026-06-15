 Aller au contenu principal
BX1

Le prix du diesel repasse sous les 2 euros

Station Essence Diesel Pompe à essence Carburant Voiture - Belga Eric Lalmand

Le prix du diesel repassera sous les deux euros (prix maximum) mardi, annonce dans un communiqué la Direction générale Énergie du SPF Economie.

Un litre de diesel (B7) coûtera 1,98 euro, une baisse de 8 centimes. Il faut remonter au 11 mars dernier pour retrouver un prix sous les deux euros.

Le mazout suit une trajectoire similaire, son prix baissant de 6 centimes pour atteindre 1,08 euro le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres et 1,04 euro pour une commande supérieure à ce cap.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales