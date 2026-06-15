Le prix du diesel repasse sous les 2 euros

Le prix du diesel repassera sous les deux euros (prix maximum) mardi, annonce dans un communiqué la Direction générale Énergie du SPF Economie.

Un litre de diesel (B7) coûtera 1,98 euro, une baisse de 8 centimes. Il faut remonter au 11 mars dernier pour retrouver un prix sous les deux euros.

Le mazout suit une trajectoire similaire, son prix baissant de 6 centimes pour atteindre 1,08 euro le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres et 1,04 euro pour une commande supérieure à ce cap.

Belga