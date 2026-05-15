Etterbeek : une cour d’école plus végétalisée pensée par les enfants

À Etterbeek, les élèves de l’école La Farandole peuvent à présent jouer dans une cour de récréation complètement métamorphosée. Fini le sol betonné, place à des espaces plus végétalisés.

La commune d’Etterbeek a inauguré la toute nouvelle cour végétalisée de l’école communale La Farandole (Chaussée Saint-Pierre 193), en présence notamment de la Secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement Ans Persoons, du Bourgmestre Vincent De Wolf, de l’équipe pédagogique, des architectes et des partenaires du projet dans le cadre du programme “Opération Ré-création”.

■Reportage Marine Hubert et Nicolas Scheenaerts

Pensée avec les enfants, la direction, les enseignants et les parents, cette transformation métamorphose une cour entièrement bétonnée en véritable espace de nature, de jeux et de détente. Potager, compost, citerne d’eau de pluie, nichoirs à oiseaux et abri à chauves-souris font désormais partie du quotidien des élèves.

Au-delà de l’aménagement écologique, ce projet met l’accent sur la participation citoyenne et le bien-être des enfants : espaces calmes, coins lecture, réduction du bruit et lutte contre les îlots de chaleur. La Farandole devient ainsi la 12e école bruxelloise à bénéficier du programme régional « Opération Ré-création » porté par Bruxelles Environnement, qui vise à végétaliser les cours d’école dans les quartiers les plus minéralisés de la Région.