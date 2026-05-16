Des manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade d’Israël pour les 78 ans de la Nakba

Une quarantaine de militants pro-palestiniens se sont rassemblés vendredi devant l’ambassade d’Israël à Uccle à l’occasion du 78e anniversaire de la Nakba. Le rassemblement, organisé dans le calme, a réuni des participants munis de drapeaux palestiniens et scandant de nombreux slogans.

Lors de plusieurs prises de parole, les intervenants ont dénoncé la colonisation israélienne et rappelé leur attachement au droit au retour des Palestiniens déplacés depuis 1948. L’un d’eux a affirmé que les autorités israéliennes espéraient voir disparaître cette revendication avec les générations ayant connu l’exil.

La Nakba, qui signifie “catastrophe” en arabe, désigne l’exode de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l’État d’Israël en 1948. La date de commémoration de la Nakba est le 15 mai, au lendemain de la déclaration d’indépendance d’Israël le 14 mai 1948.

“Ces 78 années n’ont fait que renforcer nos racines“, a soutenu un intervenant, soulignant que certains descendants de déplacés n’ont jamais vu leur village d’origine mais continuent de s’y identifier.

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Des appels ont également été lancés à l’Union européenne afin qu’elle renforce ses condamnations contre l’État d’Israël et l’occupation de la Cisjordanie.

Une manifestation nationale pro-palestinienne est par ailleurs prévue dimanche à Bruxelles. Le rassemblement, organisé par une coalition d’une cinquantaine d’organisations de la société civile, syndicats et ONG, doit débuter à 14h00 à la gare du Nord. Le cortège rejoindra ensuite la gare Centrale. Parmi les organisations participantes figurent notamment l’Association belgo-palestinienne, le CNCD-11.11.11, les syndicats CSC et FGTB, Greenpeace ou encore l’Union des progressistes juifs de Belgique.

Les organisateurs disent vouloir maintenir la pression sur Israël et réclament notamment la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.

Belga – Photo : Belga Image (Image prétexte)