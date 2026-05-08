Conflit israélo-palestinien : Une marche pour la Palestine le 17 mai à Bruxelles

Le message principal sera centré sur l’importance de maintenir la pression sur Israël, expliquent les organisateurs, qui exigent, en outre, la fin de ce qu’ils qualifient de “complicité des institutions, des États et des entreprises avec les crimes perpétrés par le régime israélien”, et appellent d’urgence à la suspension de l’accord d’association UE-Israël.

Cette marche s’inscrit aussi dans le cadre des commémorations des 78 ans de la Nakba (“catastrophe”, en arabe), marquant l’expulsion massive des Palestiniens lors de la création d’Israël.