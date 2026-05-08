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Conflit israélo-palestinien : Une marche pour la Palestine le 17 mai à Bruxelles

Une manifestation en soutien à la Palestine partira de la gare du Nord à Bruxelles le 17 mai prochain à 14h00, apprend-on vendredi.

Cette marche est organisée à l’initiative d’une large coalition d’une cinquantaine d’organisations de la société civile, parmi lesquelles on compte l’Association belgo-palestinienne (ABP), le collectif palestinien Beitna, la coupole CNCD-11.11.11, les syndicats CSC et FGTB, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC), l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) ou encore Greenpeace.

Le message principal sera centré sur l’importance de maintenir la pression sur Israël, expliquent les organisateurs, qui exigent, en outre, la fin de ce qu’ils qualifient de “complicité des institutions, des États et des entreprises avec les crimes perpétrés par le régime israélien”, et appellent d’urgence à la suspension de l’accord d’association UE-Israël.

Cette marche s’inscrit aussi dans le cadre des commémorations des 78 ans de la Nakba (“catastrophe”, en arabe), marquant l’expulsion massive des Palestiniens lors de la création d’Israël.

Au départ, à 14h00, se tiendront discours et performances artistiques. Le cortège se mettra en branle à 15h00 pour défiler vers la Gare Centrale, où l’arrivée est prévue à 16h00.

Belga

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