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Un corps sans vie retrouvé dans le tunnel du métro ce vendredi soir

Un corps a été découvert vendredi soir dans un tunnel du métro bruxellois, entre Roi Baudouin et Heysel. Une enquête est en cours.

Ce vendredi soir, vers 22h30, un corps sans vie a été retrouvé dans le tunnel du métro. Selon la Stib, il s’agit du corps d’une femme d’une cinquantaine d’années, qui a été découvert entre les stations Roi Baudouin et Heysel.

La société des transports ajoute que les services secours sont intervenus, ce que confirment les pompiers de Bruxelles. La police des chemins de fer est également intervenue. Le parquet a été saisi, une enquête est en cours.

La ligne de métro a été interrompue entre Houba et Roi Baudouin “jusqu’à la fin du service cette nuit“.

BX1 – Photo : Siamu Bruxelles (Image prétexte)

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