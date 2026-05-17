Jam’In Jette attire près de 15.000 personnes, mais sa gratuité est menacée

Le festival Jam’In Jette a rassemblé près de 15.000 participants vendredi et samedi, selon les organisateurs. Si l’événement reste un rendez-vous musical gratuit bien ancré dans le paysage bruxellois depuis 14 ans, son avenir suscite des interrogations face aux incertitudes financières.

L’édition 2026 de Jam’In Jette a connu un large succès de foule. Selon les organisateurs, environ 15.000 personnes ont participé aux concerts.

Depuis 14 ans, le festival fait partie des rares événements musicaux gratuits de la Région bruxelloise. Mais son modèle est aujourd’hui fragilisé. Les organisateurs évoquent des incertitudes autour des subsides publics, indispensables pour maintenir la gratuité. Si la configuration de cette édition a été maintenue, ils préviennent qu’elle pourrait être la dernière sous cette forme.

Faute de moyens suffisants, une réduction de l’ampleur du festival est désormais envisagée pour les prochaines éditions.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Olivia Bronsart, Stéphanie Mira et Fanny Rochez