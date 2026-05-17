Mission accomplie pour le Daring: un an plus tard, les Molenbeekois retrouvent la Division d’Honneur

Un an après avoir quitté la Division d’Honneur, le Daring retrouve déjà l’élite du hockey belge. Assurés de la montée après avoir écarté le Victory en demi-finales, les joueurs emmenés par un John-John Dohmen joueur-entraîneur, à 38 ans, peuvent parachever cette saison déjà magnifique avec le titre en finale face à Namur les 23 et 24 mai prochains.

Trois coups de sifflet libérateurs, puis l’explosion de joie. Un an après avoir quitté la Division d’Honneur, le Daring retrouve déjà l’élite du hockey belge. Les Molenbeekois ont validé leur montée malgré une défaite 2-3 face au Victory ce dimanche, suffisante grâce à leur large succès 6-1 décroché jeudi au match aller des demi-finales des play-offs. Les joueurs du Daring ont pu célébrer devant leurs supporters une saison quasi parfaite, conclue par un retour express au plus haut niveau.

Une saison dominée de bout en bout

Le Daring n’a laissé que peu de place au suspense cette saison en Division 1. Leader solide au terme de la phase classique avec dix points d’avance sur son dauphin Namur, qu’il retrouvera en finale de play-offs.

Le club bruxellois retrouve donc la Division d’Honneur avec un an d’avance sur le calendrier fixé en interne après la relégation.

Et la saison du Daring n’est peut-être pas encore terminée. Les Bruxellois auront l’occasion d’ajouter un trophée à leur exercice déjà réussi avec une finale à disputer contre Namur, deuxième de la phase classique, les 23 et 24 mai prochains.

Déjà penser au maintien

Une fois les célébrations terminées, le regard se tournera rapidement vers le prochain objectif : assurer le maintien en DH et installer durablement le club parmi les meilleures équipes du pays.