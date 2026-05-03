Défaite et relégation pour le Crossing Schaerbeek, battu par l’Union B (0-1)

Le Crossing Schaerbeek accueillait l’Union Saint-Gilloise B en D1 FFA/ACFF. Une victoire était presque indispensable pour les Schaerbeekois en vue du maintien.

Le Crossing Schaerbeek avait une mission claire ce dimanche : l’emporter pour espérer encore se maintenir en D1 FFA/ACFF. Il fallait pour cela se défaire de l’Union Saint-Gilloise B lors de l’avant-dernière journée de play-offs 2.

Les occasions se succèdent mais aucune des deux équipes ne parvient à prendre le dessus. Il faut finalement attendre les toutes dernières secondes du match pour que le marquoir se débloque. Et c’est Mohamed Asri qui ouvre le score pour l’Union B. Score final 0-1. Une défaite synonyme de descente sportive en D2 FFA/ACFF pour le Crossing Schaerbeek.

Un reportage de A. Debongnie, T. Melaet et N. Fasquel