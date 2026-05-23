Brussels Girls Run Club : des femmes courent ensemble pour plus de sécurité

Créé il y a deux ans en réponse au harcèlement et aux agressions vécus par des femmes en courant seules, le Brussels Girls Run Club compte aujourd’hui plus de 800 membres qui se retrouvent plusieurs fois par semaine.

Le club lance désormais, en collaboration avec l’asbl Runnerway, une enquête auprès des Bruxelloises pour recenser les endroits où elles se sentent en sécurité ou non afin d’en faire une carte interactive.

L’objectif : fournir des données concrètes aux autorités pour améliorer la situation. L’enquête est accessible via leur compte Instagram.

■ Reportage de Alice Dulczewski et Béatrice Broutout