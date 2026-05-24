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MMA: le Bruxellois Boris Atangana et Patrick Habirora en stars du 2e PFL Bruxelles

Le PFL a signé un retour remarqué à Bruxelles samedi soir. Dans une ING Arena en fusion, près de 10.000 spectateurs ont assisté à une soirée spectaculaire marquée par plusieurs KO et les performances des combattants belges, dont le Bruxellois Boris Atangana.

Le Liégeois Khamzat Abaev a d’abord lancé les hostilités avec un finish impressionnant au premier round face au Moldave Luca Poclit. Même scénario pour Movsar Ibragimov, victorieux avant la limite contre Shane Campbell.

Mais le héros local de la soirée, c’était Boris Atangana. Porté par une entrée sur “Bruxelles Vie” de Damso et un public totalement acquis à sa cause, le Bruxellois de la team Sendo a surclassé l’ancien de l’UFC Jared Gooden en à peine plus d’une minute pour sa première apparition en poids-moyens. High kick, avalanche de frappes et 9e victoire en 9 combats chez les pros, dont 7 KO.

Le clou du spectacle est finalement venu de Patrick Habirora. Le Namurois n’a eu besoin que de 20 secondes pour mettre KO l’ex-champion UFC Benson Henderson (42 ans) et conclure une soirée qui confirme l’engouement grandissant du MMA à Bruxelles.

  • Reportage de G. Debry, L. Bourlard et P. Bourrières
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