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Thibaut Courtois: “Il y a plus de chances que je ne continue pas après le Mondial”

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À quelques jours de l’entrée en lice des Diables rouges à la Coupe du monde, Thibaut Courtois s’est exprimé sur son avenir en équipe nationale.

Visiblement détendu, Thibaut Courtois s’est adressé à la presse jeudi matin (heure locale) au Providence Swedish Performance Center de Renton, aux États-Unis, où les Diables Rouges ont établi leur camp de base pour la Coupe du monde.

La question qui brûlait toutes les lèvres était de savoir si Courtois comptait poursuivre sa carrière en équipe nationale après le tournoi. Ces derniers mois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont clairement affirmé leur intention de continuer leur aventure avec les Diables rouges et ont indiqué que la Coupe du monde aux États-Unis ne serait certainement pas leur “dernière danse”.

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Pour Courtois, les choses semblent toutefois différentes. “Il y a plus de chances que je ne continue pas après la Coupe du monde”, a avoué le numéro un national. “J’ai 34 ans et on sent que les petites blessures deviennent plus fréquentes. Si l’on n’a pas à rejoindre l’équipe nationale, on peut se reposer. On verra après ce tournoi. J’aimerais encore jouer pendant quelques années et il faut parfois penser à son propre corps.”

Belga – Photo : Belga Image

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