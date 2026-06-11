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“Direction l’Amérique” : un nouvel hymne pour supporter les Diables rouges

À l’approche de l’entrée en compétition des Diables rouges, les chansons de soutien se multiplient, n’en déplaise à Sylvie Kreusch, Roméo Elvis ou encore Amadou Onana.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné ce jeudi à 21h. Si la Belgique devra encore patienter jusqu’à lundi pour faire son entrée en lice dans la compétition, certains supporters sont déjà motivés. C’est notamment le cas d’Igor Lassist, un enseignant bruxellois qui a fait de la musique un rendez-vous incontournable des grands tournois internationaux. À chaque tournoi, il écrit et enregistre un nouvel hymne pour encourager les Diables rouges.

Reportage de Meryem Laadissi et Olivia Bronsart

La rédaction – Photo : BX1

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