“Direction l’Amérique” : un nouvel hymne pour supporter les Diables rouges
À l’approche de l’entrée en compétition des Diables rouges, les chansons de soutien se multiplient, n’en déplaise à Sylvie Kreusch, Roméo Elvis ou encore Amadou Onana.
Le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné ce jeudi à 21h. Si la Belgique devra encore patienter jusqu’à lundi pour faire son entrée en lice dans la compétition, certains supporters sont déjà motivés. C’est notamment le cas d’Igor Lassist, un enseignant bruxellois qui a fait de la musique un rendez-vous incontournable des grands tournois internationaux. À chaque tournoi, il écrit et enregistre un nouvel hymne pour encourager les Diables rouges.
■ Reportage de Meryem Laadissi et Olivia Bronsart
La rédaction – Photo : BX1