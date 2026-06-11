Keisuke Goto quitte Anderlecht et s’engage avec Fribourg

L’attaquant japonais quitte définitivement la Belgique pour rejoindre Fribourg, où il découvrira la Bundesliga.

Keisuke Goto a bouclé son transfert vers la Bundesliga. L’attaquant japonais de 21 ans évoluait à Saint-Trond la saison dernière, dans le cadre d’un prêt de son club parent Anderlecht. Il ne reviendra pas en Pro League et prendra la direction de Fribourg, finaliste de la dernière Europa League.

Goto avait débarqué en Belgique en janvier 2024, prêté par son club formateur du Jubilo Iwata. Il avait disputé la seconde partie de saison 2023-2024 avec les espoirs anderlechtois (RSCA Futures), inscrivant six buts et délivrant un assist en quatorze rencontres. En décembre 2024, il avait fini par intégrer le onze de base du RSCA. La saison passée, il a été prêté au STVV, pour lequel il a marqué 13 fois tout en donnant huit passes décisives. Il a permis aux Campinois de se hisser à une troisième place historique en championnat.

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Goto a aujourd’hui choisi l’Allemagne pour poursuivre sa carrière. En Bundesliga, il évoluera avec le SC Fribourg, qui a réalisé un excellent parcours européen la saison passée, ne s’inclinant qu’en finale de l’Europa League contre Aston Villa (0-3). “Fribourg m’avait déjà fait part de son intérêt il y a quelques mois. Depuis le début, j’ai l’impression que ses dirigeants me veulent. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi Fribourg. J’ai aussi regardé quelques rencontres d’Europa League. C’est un grand club pour moi et je suis impatient de débuter la prochaine saison.”

Keisuke Goto retrouvera son compatriote Rihito Yamamoto qui a effectué le même mouvement il y a quelques semaines, passant de Saint-Trond à Fribourg.

Avant de se rendre dans les installations fribourgeoises, Goto va prendre part cet été à la Coupe du Monde avec le Japon, dans un groupe F assez relevé avec les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie.

Belga – Photo : RSC Anderlecht