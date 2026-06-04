Le RSCA toujours sans entraîneur : “J’espère en trouver un d’ici au 20 juin”

En marge de la présentation du nouveau maillot à domicile du RSC Anderlecht au Lotto Park, le CEO Kenneth Bornauw a fait un point jeudi sur l’avenir sportif du club. Il a confirmé avoir déjà discuté avec plusieurs entraîneurs pour prendre la succession de Jérémy Taravel et “espère” qu’un contrat pourra être signé d’ici les premiers examens médicaux des joueurs le 20 juin prochain.

Le dirigeant anderlechtois a confirmé avoir entamé des discussions avec plusieurs techniciens pour la succession de Jérémy Taravel. “On a déjà parlé sérieusement avec deux coachs (…). On a encore une shortlist, nous prenons des contacts”, a-t-il détaillé.

Cette prise de parole s’est tenue après l’annonce du retour d’un partenariat de cinq ans avec l’équipementier Adidas. Le CEO a dévoilé la nouvelle tenue des Mauve et Blanc et un clip avec Anthony Vanden Borre en invité. “C’est une ode à la culture footballistique et de notre académie à Neerpede”, analyse le CEO. “Nous sommes impatients d’aborder ce partenariat de cinq ans et de revenir vers des succès sur le terrain qu’en dehors.”

Au bout d’une saison marquée par une quatrième place, l’objectif est de retrouver les sommets avec une nouvelle direction sportive menée par le Français Antoine Sibierski.

L’ex-directeur sportif de Troyes a pour mission de recruter au moins quatre nouveaux profils de joueurs, notamment en défense centrale. Antoine Sibierski espère par ailleurs garder “un lien étroit” avec le nouvel entraîneur, qui devra incarner ses idées sur le terrain, a admis le CEO.

L’objectif est avant tout la stabilité. “Nous devons partir avec l’ambition de garder un coach plus de onze mois, ce qui est la moyenne en Pro League actuellement. (…) On doit garder à l’esprit l’objectif de conserver cet entraîneur deux ou trois saisons, pour savoir construire quelque chose de solide”, a conclu Kenneth Bornauw.

Belga