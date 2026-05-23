Ixelles augmente les taxes pour les commerces vides

La commune d’Ixelles a décidé de durcir sa politique fiscale envers les propriétaires de commerces inoccupés.

Chaque année sans locataire, la taxe sur les vitrines vides augmente. Une mesure destinée à responsabiliser les propriétaires et à enrayer la dégradation du tissu commercial.

C’est dans la Galerie Louise que le constat est le plus frappant : presque tous les espaces commerciaux y sont vides, un déclin entamé il y a près de dix ans. La situation inquiète la commune, qui estime que ces galeries désertes pèsent sur l’ensemble du quartier.

Fait notable : plus de la moitié des espaces visés appartiendraient à un seul groupe, actuellement dans la tourmente. L’un des plus petits propriétaires, contacté par BX1, dit se sentir pris en étau entre ce groupe et la commune, et dénonce un manque de dialogue.

Une procédure est en cours concernant le grand propriétaire. Les taxes, elles, sont déjà d’application.

■ Reportage de Simon Breem.