Le RSC Anderlecht retrouve adidas, son équipementier historique

Le Royal Sporting Club d’Anderlecht a annoncé le retour d’adidas comme équipementier officiel à partir de la saison 2026-2027. Les deux marques s’engagent pour une durée d’au moins cinq saisons, marquant les retrouvailles d’un partenariat emblématique du football belge.

Pour de nombreux supporters mauves, l’association entre le club bruxellois et les trois bandes allemandes évoque certaines des plus belles pages de l’histoire anderlechtoise. Lancé dans les années 1970, ce partenariat a accompagné les plus grands succès du club, notamment ses cinq trophées européens et l’ajout de deux étoiles supplémentaires sur son blason. “De nombreuses générations sont tombées amoureuses du RSC Anderlecht dans son maillot aux trois bandes. Nous sommes ravis de renouer avec le lien historique qui unit ces deux marques sportives emblématiques”, se réjouit Kenneth Bornauw, CEO du club bruxellois.

Le retour d’adidas marque une nouvelle étape dans la stratégie du club, qui mise sur son héritage tout en regardant vers l’avenir. Le nouvel équipementier fournira les tenues des différentes équipes du RSCA dès la saison prochaine.

Du côté de la marque allemande, l’enthousiasme est également au rendez-vous. “Nous sommes extrêmement fiers de collaborer à nouveau avec le Royal Sporting Club Anderlecht, un club à l’héritage impressionnant et aux liens étroits avec adidas. Ensemble, nous avons vécu certains des moments les plus emblématiques de l’histoire du football belge”, souligne Sam Handy, directeur général d’adidas Football.

Nouveau maillot dévoilé ce jeudi

Les supporters ne devront pas attendre longtemps pour découvrir cette nouvelle collaboration. Le maillot domicile de la saison 2026-2027 sera dévoilé ce jeudi 4 juin.

Il sera immédiatement disponible dans le fanshop rénové du stade Lotto Park ainsi que sur la boutique en ligne du club.

Avec ce retour aux sources, Anderlecht espère raviver une image forte associée à certaines de ses plus grandes heures sportives, tout en ouvrant un nouveau chapitre de son histoire.

Rédaction