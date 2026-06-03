Diables Rouges : la Belgique s’impose en Croatie en préparation avec des buts de Tielemans et Lukaku

Les Diables Rouges se sont imposés 0-2 en Croatie en match de préparation à la Coupe du monde 2026 de football, mardi, à Rijeka. Youri Tielemans (38e) et Romelu Lukaku (90e+6) ont inscrit les buts belges.

Le sélectionneur Rudi Garcia a opté pour un 3-5-2 expérimental, avec Amadou Onana qui a reculé en défense, aux côtés de Nathan Ngoy et Arthur Theate.

Jérémy Doku a été le premier à tirer au but, sans inquiéter Dominik Livakovic (7e). Bien lancé par Luka Modric, Petar Musa n’a pas réussi à cadrer sa frappe (11e).

La Belgique a ouvert le score à la 38e minute grâce à Youri Tielemans. Le capitaine a récupéré le ballon dans le rectangle après un centre de la gauche de Doku et trompé Livakovic d’une frappe croisée du gauche. Thibaut Courtois s’est illustré en déviant un pointu de Modric (41e).

La seconde période s’est déroulée sans soubresaut jusqu’à une tête d’Ante Budimir sur la barre (62e), suivie quelques minutes plus tard de l’autre côté du terrain d’une tête sur la barre d’Hans Vanaken, monté au jeu lors de la valse des remplacements effectuée par les deux entraîneurs. Parmi ses huit changements, Rudi Garcia a donné du temps de jeu à Romelu Lukaku, de retour de blessure, et au débutant Matias Fernandez-Pardo. Courtois, Theate et Tielemans sont les seuls Belges à avoir joué les 90 minutes.

Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, a passé ses troupes en revue avec dix changements, seul le défenseur Luka Vuskovic (ex-Westerlo) restant sur le terrain.

Une fois tous les changements terminés, la Belgique est encore passée tout près du deuxième but lorsque le gardien Dominik Kotarski a dû repousser une remise de la tête de Thomas Meunier déviée par un défenseur (80e). Axel Witsel a lui été contré au dernier moment alors qu’il était en bonne position (84e). La Croatie s’est montrée dangereuse via un tir de Marco Pasalic, qui a terminé à côté (88e).

Parfaitement lancé par Vanaken, Lukaku a doublé la mise en contre dans les arrêts de jeu, marquant son 90e but en équipe nationale (90e+6).

Les Diables Rouges disputeront un second match de préparation samedi contre la Tunisie avant de s’envoler vers les États-Unis, où ils entreront en compétition le 15 juin contre l’Égypte.

Belga