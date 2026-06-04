Anderlecht dévoile son nouveau maillot adidas dans un film signé Adil El Arbi et Bilall Fallah

Le retour d’adidas au RSC Anderlecht est officiel depuis ce mercredi. Le club bruxellois et la marque allemande ont dévoilé ce jeudi le nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027.

Pour marquer l’événement, les Mauves ont fait appel aux réalisateurs bruxellois Adil El Arbi et Bilall Fallah, connus notamment pour leurs films “Bad Boys for Life” et “Rebel”. Le duo signe la vidéo de lancement du nouvel équipement.

Le maillot symbolise le retour d’un partenariat historique entre Anderlecht et adidas, né dans les années 1970 et associé aux plus grandes heures du club.

De nombreux joueurs emblématiques ont porté les couleurs mauves ornées des trois bandes, de Franky Vercauteren à Vincent Kompany, en passant par Lucas Biglia, Olivier Deschacht ou encore Youri Tielemans.

Dans sa communication, le club évoque “cinquante ans après la naissance du partenariat le plus emblématique du football belge”, soulignant le lien fort entre les trois bandes d’adidas et les trois étoiles figurant au-dessus de l’écusson anderlechtois.

Une ode à Bruxelles et à ses talents

Le film imaginé par Adil El Arbi et Bilall Fallah met en scène la capitale belge et les jeunes talents qui y grandissent. Selon le club, les réalisateurs montrent comment “le chaos de la capitale peut parfois freiner le talent”, tout en illustrant l’importance d’un soutien et de la confiance en soi pour permettre aux jeunes de trouver leur place.

Une thématique qui fait écho à l’identité d’Anderlecht, réputé depuis des décennies pour la formation de joueurs issus de Bruxelles et de sa périphérie.

Le nouveau maillot domicile est disponible dès à présent dans le fanshop rénové du Lotto Park ainsi que sur la boutique en ligne du club.

Rédaction