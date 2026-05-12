Diables Rouges : Matias Fernandez-Pardo choisit définitivement l’équipe nationale belge

Fernandez-Pardo a déjà évolué avec les équipes nationales de jeunes de la Belgique mais pouvait aussi représenter l’Espagne. Il a “longuement réfléchi ces derniers mois à son avenir international avant de prendre une décision définitive”, a expliqué l’Union belge dans un communiqué.

“Le choix pour la Belgique n’a pas été facile”, a reconnu l’attaquant de Lille. “Car je me sens profondément lié à la fois à la Belgique et à l’Espagne. Les échanges positifs et sincères avec Rudi Garcia et Vincent Mannaert ont finalement joué un rôle déterminant dans ma décision d’opter pour la Belgique. Par ailleurs, le fait d’évoluer aux côtés de mes coéquipiers Thomas Meunier et Nathan Ngoy au sein du club de Lille a renforcé ma décision. Ils m’ont aidé à confirmer ce sentiment, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale Belge.”

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“Nous sommes très heureux de son choix”, a ajouté le directeur sportif Vincent Mannaert. “C’est un attaquant talentueux, doté de nombreuses qualités et d’un énorme potentiel. Nous avons eu des échanges constructifs ces dernières semaines et nous apprécions surtout la maturité et la clarté avec lesquelles il a pris cette décision. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière internationale.”

Belga – Photo : Belga