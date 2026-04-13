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L’aéroport prêt à fermer la nuit? “Mr Dallemagne a probablement mal compris”, dément Brussels Airport

Ce matin dans Bonjour Bruxelles, Georges Dallemagne affirmait que le CEO de Brussels Airport lui avait assuré “pouvoir se passer des vols de nuit”. “Monsieur Dallemagne s’est trompé et a probablement mal compris“, réagit l’aéroport. “Monsieur Feist avait expliqué que, pour le développement futur de l’aéroport, nous pouvions le faire sans PLUS de vols de nuit.

Georges Dallemagne, échevin de la Mobilité à Woluwe-Saint-Pierre, est revenu ce lundi matin dans Bonjour Bruxelles sur le dossier du survol. Le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist
nous a dit spontanément : les vols de nuit, moi je peux m’en passer, l’aéroport peut s’en passer, ça ne va pas être un désastre économique, nous pouvons fermer l’aéroport la nuit”, rapportait l’échevin. Pour lui, ces propos auraient pu constituer une avancée dans un dossier qui cristallise les tensions depuis des années. “Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas saisi cette perche”, ajoutait-il.

Cet après-midi, Brussels Airport réagit, affirmant que “Monsieur Dallemagne s’est trompé et a probablement mal compris ou interprété les propos de notre CEO, Arnaud Feist. Lors d’une précédente rencontre, Monsieur Feist avait expliqué que, pour le développement futur de l’aéroport, nous pouvions le faire sans PLUS de vols de nuit. Un seul mot manquait dans les propos de Monsieur Dallemagne ce matin, mais un mot qui a toute son importance“.

Interview | Survol de Bruxelles : l’aéroport de Bruxelles est prêt à fermer la nuit, selon Georges Dallemagne

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