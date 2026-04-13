Survol de Bruxelles : l’aéroport de Bruxelles est prêt à fermer la nuit, selon Georges Dallemagne

Georges Dallemagne, échevin de la Mobilité à Woluwe-Saint-Pierre , était l’invité de 7h50 dans la matinale. Il est revenu sur le dossier du survol de Bruxelles et sur des déclarations attribuées au CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, concernant les vols de nuit.

“Il nous a dit spontanément : ‘les vols de nuit, moi je peux m’en passer, l’aéroport peut s’en passer, ça ne va pas être un désastre économique, nous pouvons fermer l’aéroport la nuit‘”, rapporte l’échevin.

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Pour lui, ces propos auraient pu constituer une avancée dans un dossier qui cristallise les tensions depuis des années. “Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas saisi cette perche“, ajoute-t-il.

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique marqué : il y a deux semaines, les 19 bourgmestres bruxellois ont adopté à l’unanimité une motion visant à limiter les nuisances liées au survol de la capitale. Parmi les pistes avancées figure notamment la fermeture de l’aéroport la nuit, une mesure déjà appliquée dans plusieurs grandes villes européennes.

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Le débat reste ouvert, alors que riverains et responsables politiques continuent de plaider pour une réduction du trafic nocturne au-dessus de Bruxelles.

■ Interview de Georges Dallemagne au micro de Vanessa Lhuillier dans Bonjour Bruxelles