“Si on prend les chiffres d’hier, c’est plus de 200 vols au-dessus de Schaerbeek, et 99% des atterrissages”

Martin de Brabant (MR), bourgmestre f.f de Schaerbeek, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Schaerbeek va introduire une action en justice en cessation environnementale contre le survol intensif de la commune, a annoncé le bourgmestre f.f de Schaerbeek Martin de Brabant. Il a décidé de mandater un avocat afin de “faire cesser les nuisances liées à l’utilisation intensive de la route RNP 07L”. Depuis plusieurs mois, les atterrissages via un survol intense de la capitale se multiplient en raison de l’usage des pistes subsidiaires 01 et 07 lorsque les vents dominants d’ouest tournent et viennent du nord-est ou du sud-est.

Selon Martin de Brabant, plusieurs centainers d’avions survolent la commune chaque jour, une situation insupportable pour les habitants. “Si on prend les chiffres d’hier, c’est 99% des atterrissages qui étaient au-dessus de la commune de Schaerbeek. Ce sont plus de 200 vols que les habitants ont au-dessus de leur tête alors qu’il n’avait pas ce genre de vols avant. Et la commune a assez peu de moyens d’actions, si ce n’est cette action en justice de cessation environnementale et donc on prend nos responsabilités.

“Un des premiers courriers que j’ai signé il y a un peu moins de trois mois quand je suis devenu bourgmestre, c’était la demande à la Secrétaire d’Etat (chargée de l’Environnement) Ans Persoons de pouvoir disposer de sonomètres sur la commune de Schaerbeek. Pour justement avoir une vision plus précise, et objectiver les choses. Mais je n’ai toujours pas de réponse à l’heure actuelle“, dit-il encore.

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