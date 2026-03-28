Nuisances des avions : Les bourgmestres bruxellois se sont accordés sur une série de revendications communes

Plus de dix ans après une initiative du genre, les bourgmestres des 19 communes bruxelloises se sont accordés au début du mois sur des revendications communes afin de limiter les nuisances aériennes dues au survol de la Région-capitale.

Parmi les quatorze demandes adressées au Fédéral, le principe du non-survol des zones les plus densément peuplées occupe une place de choix, tout comme le fait de considérer la vocation urbaine de l’aéroport national dont les activités ont par conséquent lieu de jour.

CQFD: il est demandé d’enfin appliquer l’interdiction des vols de nuit entre 22h et 7h du matin “comme de nombreux aéroports européens et, au besoin, d’initier une étude permettant de connaître les conséquences concrètes de cette mesure sur l’exploitation de l’aéroport”.

Les 19 maïeurs bruxellois ont par ailleurs formulé une demande centrale: diminuer les atterrissages via un survol intense de la capitale à quelques centaines de mètres de hauteur par les pistes subsidiaires 01 et 07 lorsque les vents dominants d’ouest tournent et viennent du nord-est ou du sud-est.

En cause selon eux: une application trop stricte des normes de vent, à l’origine d’un basculement rapide vers ces pistes alternatives.

Ils rappellent que l’Etat belge a déjà été condamné pour cela à au moins deux reprises.

Les bourgmestres bruxellois demandent par ailleurs au gouvernement bruxellois une part des 42 millions d’euros perçus ces dernières années par la Région en astreintes payés par le fédéral.

Ils sollicitent l’installation de sonomètres dans chaque commune survolée sous les routes aériennes, et de revoir l’intégralité du processus de perception des amendes pour infraction à l’arrêté bruit afin d’en améliorer le taux de perception.

Parmi un ensemble de revendications préparées au sein d’un groupe de travail présidé par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, il y a également quelques demandes au gouvernement flamand.

Belga