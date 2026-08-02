Une personne agressée à la machette à Anderlecht : une enquête est en cours
Un vol avec violence a été commis par plusieurs personnes dimanche matin peu avant 5h00 à Anderlecht, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest). Les jours de la personne agressée ne sont pas en danger.
“Vers 04h55, les services de police sont intervenus à la suite d’un vol avec violence commis sur la chaussée de Mons, à Anderlecht“, a déclaré Laurent Lacroix, porte-parole de la zone de police locale. “Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs suspects ont agressé la victime à l’aide d’une machette, avant de lui dérober des effets personnels“, a-t-il ajouté.
La police ajoute qu’une enquête est en cours sous la direction du parquet de Bruxelles afin d’identifier et d’interpeller les auteurs des faits.
La police ajoute qu’une enquête est en cours sous la direction du parquet de Bruxelles afin d’identifier et d’interpeller les auteurs des faits.
Belga