Une personne agressée à la machette à Anderlecht : une enquête est en cours

“Vers 04h55, les services de police sont intervenus à la suite d’un vol avec violence commis sur la chaussée de Mons, à Anderlecht“, a déclaré Laurent Lacroix, porte-parole de la zone de police locale. “Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs suspects ont agressé la victime à l’aide d’une machette, avant de lui dérober des effets personnels“, a-t-il ajouté.

La police ajoute qu’une enquête est en cours sous la direction du parquet de Bruxelles afin d’identifier et d’interpeller les auteurs des faits.