 Aller au contenu principal
BX1

Une personne agressée à la machette à Anderlecht : une enquête est en cours

Un vol avec violence a été commis par plusieurs personnes dimanche matin peu avant 5h00 à Anderlecht, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles/Anderlecht/Forest). Les jours de la personne agressée ne sont pas en danger.

Vers 04h55, les services de police sont intervenus à la suite d’un vol avec violence commis sur la chaussée de Mons, à Anderlecht“, a déclaré Laurent Lacroix, porte-parole de la zone de police locale. “Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs suspects ont agressé la victime à l’aide d’une machette, avant de lui dérober des effets personnels“, a-t-il ajouté.
La police ajoute qu’une enquête est en cours sous la direction du parquet de Bruxelles afin d’identifier et d’interpeller les auteurs des faits.
Belga