Les travailleurs des services publics et du secteur non marchand bruxellois dans la rue

Les travailleurs du service public et du secteur non-marchand sont descendus dans la rue mardi à Bruxelles, à l’occasion de la journée internationale des services publics, afin de dénoncer les restrictions budgétaires et les suppressions d’emplois.

“Sur le terrain, la situation est devenue intenable. Les travailleuses et travailleurs font face à des sous-effectifs structurels, à une surcharge de travail croissante, à une perte d’attractivité des métiers et à une dégradation de la sécurité. Cette réalité fragilise directement la qualité des services rendus à la population“, dénonce le front commun syndical.

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Morgane van Hoobrouck

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la Botanic Tower, siège de plusieurs ministères bruxellois (Social, Santé, Emploi et Budget). Elles y ont été rejointes par quelque 500 personnes participant à la “marche pour la dignité” qui est partie du Petit Château. Le cortège d’environ 1.300 personnes s’est ensuite dirigé vers le siège de la Fédération Wallonie Bruxelles. Des travailleurs des services publics bruxellois se sont aussi retrouvés place de la Monnaie où ont également eu lieu plusieurs prises de parole.

Un préavis de grève avait été déposé “pour permettre aux travailleurs de participer à l’action“. “Les gens doivent comprendre que nous n’avons pas d’autres armes pour participer à l’action“, déclare Hanane El Bouzakhi, secrétaire régionale CSC-Services publics. “Avec les mesures de l’Arizona et les 600 jours sans gouvernement à Bruxelles, on voit à quel point le tissu associatif, le tissu social et le service public sont impactés et sont dans le même bateau. Il est primordial que le gouvernement bruxellois prenne conscience des difficultés, des conditions de travail, aussi bien dans les CPAS, dans les administrations communales, dans des hôpitaux, mais aussi dans toute une série d’ASBL“.

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Une délégation syndicale a été reçue par Karine Lalieux (PS), secrétaire d’État au Logement, aux Taxis et aux Infrastructures sportives, et des représentants du cabinet d’Ahmed Laaouej (PS), ministre bruxellois de l’Action sociale et des Solidarités, des Pouvoirs locaux, de l’Égalité des Chances et du Soutien scolaire. “Ils nous ont dit qu’ils étaient bien conscients des difficultés, qu’ils allaient essayer de se battre pour garder les ACS. On garde espoir et on continue notre combat“, a commenté Hanane El Bouzakhi.

Belga