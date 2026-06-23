Une femme blessée à l’arme blanche à Uccle, un suspect interpellé

Une femme a été blessée mardi en fin d’après-midi sur la chaussée de Waterloo, à hauteur du terminus Fort Jaco, à Uccle. Les circonstances exactes des faits restent à éclaircir, mais un suspect a été interpellé, a indiqué la zone de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem).

Les services de secours ont été appelés vers 17h00. Les pompiers de Bruxelles ont confirmé l’envoi d’un véhicule Smur et d’une ambulance sur les lieux pour prendre en charge une femme présentant une plaie au niveau du ventre. Selon les premières informations communiquées par leur porte-parole Walter Derieuw, la blessure pourrait avoir été causée par un objet tranchant, un élément qui doit encore être confirmé.

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La victime a été évacuée vers l’hôpital sous escorte de l’équipe médicale du Smur. Les pompiers n’étaient toutefois pas en mesure de préciser son état de santé ni les circonstances dans lesquelles elle a été blessée.

La zone de police Marlow a confirmé qu’un suspect avait été interpellé. Selon son porte-parole Laurent Masset, les faits se sont produits dans un contexte familial. La police n’a pas souhaité communiquer davantage d’informations et a renvoyé vers le parquet pour les suites de l’enquête.

Le dossier est désormais entre les mains des autorités judiciaires, qui devront déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que les éventuelles qualifications retenues.

Belga