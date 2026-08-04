Un chat disparu depuis 17 jours à Brussels Airport retrouvé sain et sauf

Une histoire qui fait sourire pour Mishu, qui a finalement pu retrouver sa propriétaire après plus de deux semaines d’errance à l’aéroport de Bruxelles.

Mishu, un chat qui avait disparu après son arrivée à l’aéroport de Zaventem à bord d’un vol en provenance de Roumanie, a été retrouvé au bout de 17 jours, rapportent mardi plusieurs médias belges.

Le félin a voyagé dans la soute d’un vol en provenance de la ville roumaine de Bacău le 17 juillet, selon une publication Facebook de sa propriétaire. À son arrivée à l’aéroport de Bruxelles, cependant, la propriétaire s’est vu remettre une cage de transport vide, l’animal s’étant vraisemblablement échappé quelque part entre l’avion et les installations aéroportuaires.

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Après plus de deux semaines sans aucune trace du chat, Mishu a finalement été retrouvé sain et sauf. On ignore où le chat a été retrouvé et comment il a fait pour survivre pendant autant de temps à l’aéroport.

Belga – Photo : Belga Image