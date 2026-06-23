Un homme blessé au visage par arme blanche à Anderlecht

Une personne a été blessée au visage mardi matin lors d’une agression au couteau à Anderlecht, a indiqué la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

Les faits se sont produits vers 09h00 à hauteur du tunnel de la rue des Vétérinaires. Selon la police, la victime a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du visage. Les jours de celle-ci ne sont pas en danger.

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Les pompiers de Bruxelles ont confirmé avoir envoyé une ambulance sur les lieux vers 09h00 pour prendre en charge une personne blessée par un objet tranchant. “Le pronostic vital n’était pas engagé“, a précisé leur porte-parole, Walter Derieuw.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant l’identité de la victime ou l’éventuelle interpellation d’un suspect.

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Dans l’intérêt de l’enquête en cours, la zone de police Bruxelles-Midi a indiqué qu’aucun autre commentaire ne serait fait.

Belga