La Belgique est officiellement entrée dans sa deuxième vague de chaleur de l’année

La deuxième vague de chaleur nationale de l’année est devenue réalité ce mardi, annonce David Dehenauw, météorologue à l’IRM, sur le réseau social X. Une température de 30,1 degrés a été enregistrée à Uccle.

La vague de chaleur a débuté mardi dernier, le 28 juillet. Selon David Dehenauw, elle devrait prendre fin jeudi ou vendredi avec des températures qui redescendraient sous les 25 degrés.

30,1 degrés à Uccle: deuxième vague de chaleur belge de 2026, depuis 28/7, mais se terminera jeudi ou vendredi quand la tmax sera en dessous de 25 degrés. — David Dehenauw (@DDehenauw) August 4, 2026



L’IRM parle d’une vague de chaleur à l’échelle nationale lorsque les températures maximales à Uccle atteignent 25 degrés pendant au moins cinq jours consécutifs, dont au moins trois jours au-delà des 30 degrés.

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