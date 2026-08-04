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La Belgique est officiellement entrée dans sa deuxième vague de chaleur de l’année

La deuxième vague de chaleur nationale de l’année est devenue réalité ce mardi, annonce David Dehenauw, météorologue à l’IRM, sur le réseau social X. Une température de 30,1 degrés a été enregistrée à Uccle.

La vague de chaleur a débuté mardi dernier, le 28 juillet. Selon David Dehenauw, elle devrait prendre fin jeudi ou vendredi avec des températures qui redescendraient sous les 25 degrés.


L’IRM parle d’une vague de chaleur à l’échelle nationale lorsque les températures maximales à Uccle atteignent 25 degrés pendant au moins cinq jours consécutifs, dont au moins trois jours au-delà des 30 degrés.

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Belga – Photo : Belga Image