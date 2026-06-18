L’incendie à Anderlecht qui a tué quatre personnes “a probablement une origine accidentelle”

L’incendie qui a coûté la vie à quatre personnes dans un entrepôt d’Anderlecht, le samedi 6 juin, serait probablement d’origine accidentelle, ressort-il des premiers éléments de l’enquête communiqués jeudi par le parquet de Bruxelles. Des investigations complémentaires sont toutefois toujours en cours.

Le feu s’était déclaré le 6 juin vers 07h00 dans un entrepôt situé rue Jakob Smits, à Anderlecht. À leur arrivée, les pompiers avaient été confrontés à un incendie généralisé dans un espace de stockage situé à l’intérieur d’un complexe occupé par plusieurs locataires.

En raison d’un risque d’effondrement jugé trop important, les secours n’avaient pas pu mener d’attaque intérieure. Les opérations d’extinction se sont dès lors principalement déroulées depuis les toitures des bâtiments voisins à l’aide de véhicules équipés d’échelles aériennes. Les travaux ont duré plusieurs heures et les premières équipes n’ont pu quitter les lieux qu’aux alentours de 13h30.

Le jour du sinistre, seul un pompier blessé avait été signalé. Après l’incendie, quatre personnes ont toutefois été déclarées disparues. Deux premières victimes ont été retrouvées rapidement dans les décombres, tandis que les deux autres n’ont été découvertes que plusieurs jours plus tard, à l’issue de fouilles approfondies menées par les services de secours.

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Selon plusieurs médias, les deux premières victimes seraient un père et son fils, tous deux marchands de poisson, qui louaient une partie de l’entrepôt comme espace de stockage. Les deux autres victimes retrouvées par la suite seraient un homme de nationalité polonaise et un homme de nationalité marocaine.

“Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’incendie a probablement une origine accidentelle“, a indiqué le parquet de Bruxelles. “Des investigations complémentaires sont toujours en cours.”

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Belga – Photo : Siamu Bruxelles