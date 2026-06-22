Bilal Haddouche, condamné pour tentative d’assassinat à Anderlecht, est activement recherché

La police fédérale a émis lundi, à la demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche pour une personne condamnée dans le cadre d’une tentative d’assassinat et pour détention/port d’arme à feu. Il s’agit de Bilal Haddouche, 34 ans.

Bilal Haddouche a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de 15 ans pour la tentative d’assassinat commise dans la nuit du 21 au 22 mars 2025 sur la place Bizet à Anderlecht. Les coups de feu avaient fait un blessé. Il est activement recherché (Most Wanted).

Les personnes ayant aperçu le fugitif ou connaissant l’endroit où il se trouve sont invitées à contacter les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300. L’avis est disponible sur www.police.be.

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Belga – Photo : Police Fédérale