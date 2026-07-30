Un couvreur grièvement blessé après une chute d’un échafaudage à Bruxelles

Un couvreur a été grièvement blessé mercredi après-midi après une chute d’un échafaudage rue des Bogards, dans le centre de Bruxelles. L’information de Bruzz a été confirmée par les pompiers de Bruxelles.

L’homme est tombé d’une hauteur d’environ sept à huit mètres et a subi de graves blessures. Les secours sont intervenus afin de le stabiliser avant de le transporter vers un hôpital. Au moment de l’intervention, la victime était toujours consciente, mais son état est jugé préoccupant, selon les pompiers.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été établies. Une enquête devra déterminer les causes de la chute.

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