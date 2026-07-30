Les Pompiers de Bruxelles renforcent la prévention avec un nouveau véhicule éducatif

Les Pompiers de Bruxelles disposent d’un nouveau véhicule éducatif destiné à renforcer leurs actions de prévention et de sensibilisation auprès du grand public. Cet outil mobile, qui sera utilisé par le service Prévention/Sensibilisation, a été conçu pour aller à la rencontre des citoyens et aborder avec eux, de manière concrète et interactive, les risques d’incendie dans la sphère privée ainsi que les bons réflexes qui permettent de mieux s’en protéger.

Pensé comme un espace pédagogique mobile, ce véhicule permettra de sensibiliser le public à différents thèmes liés à la sécurité à domicile : détecteurs de fumée, prévention du monoxyde de carbone, comportement à adopter en cas d’incendie, plan d’évacuation, appel au 112, risques liés à la cuisine ou encore usage sûr de certains appareils domestiques.

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Le véhicule sera utilisé sur les marchés, dans les écoles, lors d’événements et dans le cadre d’actions de proximité organisées à travers la Région bruxelloise. L’objectif est de rendre la prévention plus visible, plus accessible et plus proche du quotidien des habitants.

« Quand les Pompiers de Bruxelles interviennent pour un incendie dans une habitation, il est malheureusement souvent trop tard pour éviter totalement les dégâts et leurs conséquences », explique Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles. « Avec ce véhicule, nous voulons aller vers les citoyens pour leur rappeler qu’un détecteur de fumée correctement placé, une porte fermée ou le bon réflexe au bon moment peuvent réellement faire la différence. Le meilleur incendie reste celui qui ne se déclare pas. »

Ce nouveau véhicule est également l’occasion de mettre en lumière le travail des conseillers en prévention incendie des Pompiers de Bruxelles. Ceux-ci informent les citoyens, répondent à leurs questions et peuvent proposer des visites à domicile gratuites afin d’aider les habitants à améliorer la sécurité de leur logement.À travers cet outil, les Pompiers de Bruxelles entendent poursuivre et renforcer leur engagement en matière de prévention, de proximité et de sensibilisation, avec une conviction simple : prévenir, c’est déjà protéger.

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