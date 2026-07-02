Guerre en Ukraine: les pompiers bruxellois offrent trois camions à Kiev

Les pompiers bruxellois ont offert trois autopompes à Kiev, ce qui constitue le quatrième don depuis l’invasion russe en 2022. “Il s’agit d’un geste de solidarité envers les services de secours ukrainiens, qui subissent encore les conséquences de la guerre”, souligne jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

“Ces trois véhicules ont été équipés de tout le matériel nécessaire pour lutter contre les incendies ainsi que de fournitures médicales d’urgence, afin de soutenir au mieux les services d’urgence ukrainiens“, précise M. Derieuw. “Avec cette nouvelle initiative, les pompiers de Bruxelles ont au total offert 12 véhicules à l’Ukraine.”

Ce nouveau don a été rendu possible grâce au soutien de différents partenaires, insistent les pompiers, notamment la Ville de Bruxelles, la Fondation CHU Saint-Pierre et le cabinet du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.

“Derrière chaque don de matériel se cache plus qu’une simple opération logistique“, poursuivent les pompiers, qui souhaitent apporter leur soutien à leurs homologues ukrainiens “qui continuent de protéger et de porter assistance à la population” malgré la guerre.

Belga