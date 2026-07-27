Pompiers bruxellois: les syndicats suspendent la grève mais maintiennent le préavis

L’assemblée générale du personnel des pompiers bruxellois a décidé à l’unanimité, lundi, de suspendre le mouvement de grève entamé le 21 juillet au sein du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu).

Le préavis de grève reste toutefois en vigueur et les syndicats préviennent qu’ils reprendront les actions si les engagements pris ne sont pas concrétisés d’ici à la fin septembre.

Les organisations syndicales attendent encore les retours des différentes compagnies sur cette décision.

Selon le front commun syndical, cette suspension répond à une logique stratégique. Les représentants du personnel estiment que le mouvement a été “très puissant et efficace”. Plutôt que de risquer un essoufflement en le prolongeant, l’assemblée générale a choisi de préserver le rapport de force en vue des prochaines négociations.

Les syndicats disent désormais attendre la concrétisation des premiers engagements annoncés par le gouvernement bruxellois et la direction du Siamu. Si ceux-ci ne sont pas respectés d’ici à la fin septembre, ils annoncent qu’ils reprendront les mobilisations et la grève.

Le front commun indique également vouloir renforcer son organisation interne dans les prochaines semaines, notamment en désignant des référents dans chaque groupement afin de mieux préparer les prochaines étapes des négociations.

Les organisations syndicales soulignent enfin qu’un second front social pourrait s’ouvrir dès septembre au niveau fédéral. Elles citent notamment les dossiers des pensions, de la reconnaissance des cancers professionnels, de la pénibilité du métier et des conditions de fin de carrière, qu’elles distinguent des revendications régionales portant sur le financement du Siamu et les effectifs.

La grève, lancée le 21 juillet, dénonçait le manque structurel de personnel et le sous-financement du Siamu. La semaine dernière, le gouvernement bruxellois a notamment proposé un plan prévoyant 132 recrutements d’ici à la fin de 2027 et une enveloppe de dix millions d’euros destinée à renforcer le service.

Belga